Son dakika... Caferli'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu, biri bayan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika... Caferli'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu, biri bayan 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kuşadası'na bağlı Caferli Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... Caferli'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu, biri bayan 4 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Kuşadası'na bağlı Caferli Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası 9. Jasat Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Kuşadası'na bağlı Caferli Mahallesi'nde ortak bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Caferli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde birbiriyle irtibatlı oldukları belirlenen 2 kişinin bulunduğu motosiklet ile ticari bir taksi takibe alındı. Motosikleti Caferli yolu üzerinde seyir halindeyken durduran jandarma ve jasat ekipleri, ticari taksiyi ise yol güzergahındaki bir ormanlık alanda park halinde tespit etti. Hem motosiklet hem de ticari taksideki biri bayan 4 kişi ve taksi şoförünü arayan jandarma ekipleri, kadın şüphelinin sırt çantasında bir adet ruhsat tabancı ve bu tabancaya ait mermiler ile sentetik uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve bong diye tabir edilen 3 değişik boru ele geçirildi. Taksi şoförü serbest bırakılırken, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 4 şüphelinin sağlık kontrollerinin de meteamfetamin ve ectasy kullandıkları belirlendi. Gözaltına alınan ve uyuşturucu madde kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından adli işlem başlatılan şüpheliler, sorgulanmak üzere Kuşadası Merkez Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Bu arada, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliye korona virüs salgınıyla mücadele kurallarına kapsamında hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları için 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282.maddesi gereği kişi başı 900 TL olmak üzere toplam 3 bin 600 TL idari para cezası, motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine ise Trafik Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 494 TL trafik para cezası kesildi. - AYDIN

Uyuşturucu Operasyonu, Kuşadası, Jandarma, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Caferli'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu, biri bayan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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