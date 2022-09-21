ağlayan Adliyesi önünde gözaltılar - Son Dakika
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ağlayan Adliyesi önünde gözaltılar

21.09.2022 15:13
ağlayan Adliyesi önünde gözaltılar

Son dakika haberleri: 'CUMARTESİ Anneleri' adlı grubun, "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava öncesinde açıklama yapmak isteyenlere polis müdahale etti.

'CUMARTESİ Anneleri' adlı grubun, "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava öncesinde açıklama yapmak isteyenlere polis müdahale etti. Yaşanan arbedede 16 kişi gözaltına alındı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan grubu, polis Kağıthane Kaymakamlığı'nca basın açıklaması yapmanın yasaklandığı gerekçesiyle dağılmaları konusunda uyardı. Ancak aralarında TİP Milletvekili Ahmet Şık, SOL Parti PM Üyesi Alper Taş, avukat Eren Keskin, Efkan Bolaç'ın olduğu grup, önceki davalarda açıklama yapıldığını belirti.

Polis, açıklama yapmakta ısrar eden grubu çembere aldı. Daha sonra gruptakiler gözaltına alındı. Aralarında Alper Taş'ın da olduğu 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işleminin ardından grup üyelerinin bir kısmı da duruşmayı takip etmek için adliyeye girdi. Olayların ardından Canan Kaftancıoğlu duruşmayı izlemek için İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesine geldi. Cumartesi Anneleri'nin 25 Ağustos 2018'deki 700'üncü buluşmasında, yasağa rağmen toplandıkları gerekçesiyle 46 kişinin "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 3'er yıla kadar hapisleri isteniyor. Duruşma devam ediyor.

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Cumartesi Anneleri'ne, Duruşma Öncesinde Polis Müdahalesi: Alper Taş'ın da Aralarında Olduğu 16 Kişi Gözaltına Alındı Cumartesi Anneleri'ne, Duruşma Öncesinde Polis Müdahalesi: Alper Taş'ın da Aralarında Olduğu 16 Kişi Gözaltına Alındı İstanbul Adliyesi önündeki izinsiz gösteriye polis müdahalesi İstanbul Adliyesi önündeki izinsiz gösteriye polis müdahalesi
Kaynak: DHA

Cumartesi Anneleri, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ağlayan Adliyesi önünde gözaltılar - Son Dakika

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