Son dakika... Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son dakika... Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda adliyeye sevk edildi
Son dakika 3. sayfa haberi: Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda adliyeye sevk edildi Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda Muhammed Enes U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda Muhammed Enes U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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24.08.2020 17:54:33. #1.12#
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