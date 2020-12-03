'Çakarlı Maganda'ya 25 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

'Çakarlı Maganda'ya 25 yıla kadar hapis istemi

03.12.2020 12:13
'Çakarlı Maganda'ya 25 yıla kadar hapis istemi, System.String[]

GAZİOSMANPAŞA'da trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (19) hakkında 4 ayrı suçtan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

GAZİOSMANPAŞA'da trafikte  tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (19) hakkında 4 ayrı suçtan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MEGAFON İLE KÜFÜR ETMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Ağustos 2020 tarihinde şüpheli Muhammet Enes Uysal'ın uyarı ışıkları ve ikaz sesleriyle sol şeritte önünde ilerleyen Dadaş Aras'tan yol istediği belirtildi.

Aras'ın yaklaşık 10 saniye sonra orta şeride geçerek şüpheli Uysal'a yol verdiği kaydedilen iddianamede, ancak Uysal'ın eline megafon alarak Aras'a küfür ettiği kaydedildi.

KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITTIUysal'ın aracını Aras'ın aracının önüne kırarak onu durdurduğu, aracından inip yanına giderek kendisini polis olarak tanıtıp kimlik istediği belirtilen iddianamede, Aras'ın kimlik göstermeyerek 155'i aradığı ve şüphelinin hareketlerini cep telefonu ile kayıt altına aldığı ifade edildi.

6 KERE BIÇAKLADIĞI ADAMIN ARACINDAKİ 30 BİN LİRAYI DA ALDIİddianamede, bunun üzerine şüpheli Uysal'ın ele geçirilemeyen tabancayı teşhir ettiği, yine ele geçirilemeyen çelik gövdeli büyük boy avcı bıçağını çıkararak, kabzasıyla müşteki Aras'ın boynuna arkadan vurduğu, sendeleyerek yere düşen Aras'ın üzerine oturarak sırtından, baldırından ve böbreğinden 6 kez bıçakladığı, etrafta oluşan kalabalığın tepkisi üzerine eylemine son verdiği iddia edildi. Eylemine son veren Uysal'ın, Aras'ın aracına gidip 30 bin lira ve nüfus cüzdanını aldığı belirtilen iddianamede, şüpheli Uysal'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Hakaret", "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplamda 11 yıl 3 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİİddianamenin gönderildiği İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

NE OLMUŞTUİstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 6 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücü Dadaş Aras, Avukatı Bünyamin İnce aracılığı ile olay sırasında çektiği kayıtları polise vererek suç duyurusunda bulunmuştu. Başlatılan soruşturma sonucu şüpheli Uysal,  23 Ağustos'ta Avcılar'da yakalanmış ve çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklanmıştı.


Muhammet Enes, İstanbul, Minibüs, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Çakarlı Maganda'ya 25 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı: 2'si polis 5 yaralı Son Dakika! Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla insan koronadan hayatını kaybetti Asgari ücret zammı için ilk toplantı yarın yapılacak Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Faizler düşerse araç bulamayabilirsiniz
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Gıda, petrol ve döviz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enflasyon arttı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Gıda, petrol ve döviz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enflasyon arttı         
12:52
Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi         
12:18
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek         
10:33
Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı         
10:24
Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu         
09:59
Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi         
09:55
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 13:03:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Çakarlı Maganda'ya 25 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei