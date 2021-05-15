KAYSERİ'DE ÇALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPINCA YAKALANDI - Son Dakika

KAYSERİ'de park halindeki otomobili çalan Hakan Ö. (27), polisin kovalamacası sonucu kaza yapınca yakalandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesinde meydana geldi. Hakan Ö., park halindeki 38 GR 758 plakalı otomobili çaldı. Durumu farkeden otomobil sahibinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı. Polisi farkeden Hakan Ö., 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu otomobili çalan şüpheli, Beyazşehir Mahallesinde park halindeki 38 E 2535 plakalı TIR'a çarptı. Çalıntı otomobilde maddi hasar meydana gelirken şüpheli Hakan Ö. ise polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.