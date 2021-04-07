Son dakika haberi: ÇALDIRAN'DA VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN KÖPEKLER GÖMÜLDÜ, İNCELEME SÜRÜYOR - Son Dakika

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VAN'ın Çaldıran ilçesinde boş bir ev ve yanında bulunan eklentinin içinde işkence edilerek öldürüldüğü belirlenen ağızları bağlı çok sayıda köpek, belediye ekipleri tarafından gömüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme ise devam ediyor.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan 2 katlı metruk bir ev ve yanında bulunan yıkık eklentiden rahatsız edici kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri ev ve çevresini kontrol etti. Dün yapılan incelemede çevreye yayılan kokunun, metruk evde öldürülen 60-70 kadar köpekten kaynaklandığı belirlendi. Karşılaştıkları görüntü karşısında şoke olan çevre sakinleri polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, köpek ölülerinin kaldırılması için belediye yetkililerine haber verirken, olayla ilgili incelemede başlattı. Belediye ekipleri, köpek ölülerini metruk evden alarak boş bir alana gömdü.

VAHŞETİ ANLATTI

Mahalle sakinlerinden Saddam Taşkıran, metruk yapıda gelen kokular üzerine harekete geçtikleri belirterek,"Koku üzerine metruk yapıya baktık. İçeride ağızları kapalı köpek ölülerinin olduğunu görünce hemen belediye ve polis ekiplerine haber verdik. Şoke olduk. Bölgeye gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Köpek ölüleri de belediye ekipleri tarafından bölgeden alınıp, boş bir alanda gömüldü" dedi.