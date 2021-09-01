California'daki Caldor yangını 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor80 bin hektar alan küle döndü - Son Dakika

- California'daki Caldor yangını 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor

80 bin hektar alan küle döndü

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde 18 gündür devam eden Caldor yangını, 34 binden fazla yapıyı tehdit ediyor. Kontrol altına alınamayan yangın, şu ana kadar 80 bin hektarlık alanı kül çevirdi.

ABD'nin California eyaletinin kuzeyindeki El Dorado'da 14 Ağustos'ta başlayan orman yangını giderek yayılıyor. Alevlerin ulaştığı Güney Tahoe Gölü kentinde gökyüzü yangının yoğun dumanıyla kaplanırken, on binlerce kişi tahliye edildi. Turistlerin gözdesi de olan kent, toplu tahliyelerin ardından hayalet şehre döndü.

Yerel yetkililer yangında 34 binden fazla yapının tehdit altında olduğunu belirtti. California Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanına (CAL Fire) göre şu ana kadar yalnızca yüzde 18'inin kontrol altına alınabildiği Caldor yangınında 80 bin hektarlık alan kül oldu. California'daki tüm ulusal ormanlara giriş 17 Eylül'e kadar yasaklanırken, California Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı Direktörü Thom Porter eyalette "daha önce hiç görülmemiş yangınlar" olduğunu belirtti. California Acil Servisler Ofisi ise 53 binden fazla kişinin tahliye emri altına olduğunu bildirdi.