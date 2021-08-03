Son dakika! ÇALILIK ALANDA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın korku yarattı. Yangın, mahalle halkı ve itfaiyenin çabasıyla yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Çıplaklı Mahallesi Taşhöyük mevkiinde saat 15.45 sularında yükselen dumanı gören mahalleli, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalılık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle anız tarlalarına sıçrayınca alevler bir anda yerleşim alanına doğru yöneldi. Yangın, itfaiye ekipleriyle birlikte vatandaşların çabasıyla kontrol altına alındı.