Son dakika... Çalınan koyunları kuzularıyla jandarma buluşturdu - Son Dakika
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Son dakika... Çalınan koyunları kuzularıyla jandarma buluşturdu

16.04.2022 09:19
Son dakika... Çalınan koyunları kuzularıyla jandarma buluşturdu

Son dakika gündem haberine göre BALIKESİR'in Balya ilçesinde Ali Osman (58) ve Ekliman Değirmenci (57) çiftinin 27 koyunu damdan çalındı, kuzular anasız kaldı.

BALIKESİR'in Balya ilçesinde Ali Osman (58) ve Ekliman Değirmenci (57) çiftinin 27 koyunu damdan çalındı, kuzular anasız kaldı. Jandarmanın yaptığı çalışmayla koyunlardan 21'i bulunarak, Değirmenci çiftine teslim edildi. Koyunlardan birinin çalındıktan sonra dünyaya getirdiği 2 haftalık kuzunun da jandarmanın bayram hediyesi olduğunu söyleyen Değirmenci çifti, "Koyunların kuzularıyla buluşma anı tarif edilemez, harika bir duyguydu. Jandarma bize bayramı erken yaşattı" dedi.

Farklı illerde görev yapan orman işçisi Ali Osman Değirmenci, emekli olduktan sonra eşi Ekliman Değirmenci ile 2018 yılında Balya ilçesine bağlı kırsal Akbaş Mahallesi'ne yerleşti. Çift, kredi çekip 20 küçükbaş hayvan aldı. Değirmenci çitinin koyunları doğum yaptıkça sürü büyüdü ve 4 yıl içinde 57 küçükbaş hayvana ulaştı.

Ali Osman Değirmenci, kırsal mahalleye 1,5 kilometre mesafedeki hayvanların bulunduğu dama 1 Nisan sabahı gittiğinde 27 koyununun çalındığını fark etti, jandarmaya haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hayvanlardan 21'ini 100 kilometre uzaklıktaki Kepsut ilçesinde bir damda buldu. Dam sahibi E.D., koyunları Özgür Demirci'den satın aldığını söyledi. 6 koyunun ise hırsızlar tarafından başka birine satıldığı anlaşıldı. Gözaltına alınan Özgür Demirci tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili bir kişinin daha aranıldığı belirtildi. Bulunan koyunlar, JASAT ekiplerince Değirmenci çiftine teslim edildi.KISMİ FELÇ GEÇİRDİOlay günü sabah gittiğinde damın kapılarının açık olduğunu anlatan Ali Osman Değirmenci, "4 aylık kuzular ve çalınan 27 koyunun çanları duruyordu sadece. Koyunlarımız yoktu. Köpeklerimizi de iğneyle uyuşturmuşlar. Köpeklere toprak yedirdim, bir hafta sonra kendilerine geldiler. Ancak bir köpeğimiz öldü. Çok üzüldüm. Kısmi felç geçirdim. Elim ayağım tutmadı" dedi.KUZULARI BEĞENMEMİŞLEREşi Ekliman Değirmenci ise, "Ekipler gece gündüz çalıştılar. Koyunlarımızı bize teslim ettiler. JASAT'ımızdan, jandarmamızdan, hepsinden ayrı ayrı Allah bin kere razı olsun. Çalınan 27 koyundan 21'i geldi, 6 tanesi satılmış. Jandarma, onların da parasının ödeneceği söyledi" diye konuştu.

Koyunların getirildiği anda yaşadığı duygularını anlatan Ekliman Değirmenci, "Koyunlarımızın dama girme anı harika bir duyguydu. Kuzularıyla buluşmaları tarif edilemezdi. O anki duygu anlatılmaz, yaşanır. Biz yaşadık. Bize jandarmamız, JASAT'ımız yaşattı. Bize Ramazan'da bayram yaşattılar onlar, çok sevindik. Allah onları da sevindirsin. Jandarma ekipleri bir de bayram hediyesi getirmişler. Çalınanlar içerisinde hamile bir koyun vardı, o da doğum yapmış. Ezilmesin diye kucaklarında getirdikleri 2 haftalık kuzu bize bayram hediyesi oldu. Şimdilik çalınan koyunlar korktuğu için sürüden ayrı duruyorlar" dedi.


Son dakika... Çalınan koyunları kuzularıyla jandarma buluşturdu
Son dakika... Çalınan koyunları kuzularıyla jandarma buluşturdu
Son dakika... Çalınan koyunları kuzularıyla jandarma buluşturdu
Son dakika... Çalınan koyunları kuzularıyla jandarma buluşturdu
Son dakika... Çalınan koyunları kuzularıyla jandarma buluşturdu
Son dakika... Çalınan koyunları kuzularıyla jandarma buluşturdu
Son dakika... Çalınan koyunları kuzularıyla jandarma buluşturdu
Son dakika... Çalınan koyunları kuzularıyla jandarma buluşturdu
Son dakika... Çalınan koyunları kuzularıyla jandarma buluşturdu
Son dakika... Çalınan koyunları kuzularıyla jandarma buluşturdu
Son dakika... Çalınan koyunları kuzularıyla jandarma buluşturdu
Son dakika... Çalınan koyunları kuzularıyla jandarma buluşturdu
YORUMLAR
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Jandarma, Bayram, Emekli, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Çalınan koyunları kuzularıyla jandarma buluşturdu - Son Dakika


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