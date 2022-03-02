Çalınan koyunlarını bulan jandarmaya teşekkür edip dualarla uğurladı - Son Dakika

- Çalınan koyunlarını bulan jandarmaya teşekkür edip dualarla uğurladı

AKSARAY - Aksaray'da köydeki ahırdan 2 koyun çalarak kaçan hırsızlık şüphelisi jandarmanın çalışmaları sonucu aynı gün kaçtığı ilçede koyunlarla birlikte yakalandı. Koyunlarını teslim alan sahibi ise jandarmaya önce teşekkür etti ardından dualarla uğurladı.

Hırsızlık olayı Aksaray'ın merkeze bağlı Alayhan köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde hayvan üreticiliği yapan İsmail Ulu sabah saatlerinde evinden çıkarken hemen yan tarafta bulunan ahırın kapısının açık olduğunu fark etti. Kontrol etmek için ahıra giren İsmail Ulu, ahırında bulunan 22 adet koyundan 2'sinin olmadığını fark etti. Bunun üzerine İsmail Ulu, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak hırsızlık ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri, İsmail Ulu'nun beyanından yola çıkarak köyde geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Yaptığı çalışmayla kısa süre içerisinde koyunları Ahmet B. isimli şahsın götürdüğünü tespit eden JASAT ekipleri, şüpheliyi çaldığı 2 koyunla birlikte aynı gün Gülağaç ilçesinde yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken koyunlar Alayhan köyündeki sahibine teslim edildi. İsmail Ulu, jandarma ekiplerine önce teşekkür etti sonra dualar ederek uğurladı.

Gözaltına alınan şüpheli ise, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.