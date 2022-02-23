Son dakika: Çalınan lastik ve jantları jandarma ekipleri buldu - Son Dakika

Düzce'de bir otomobilin üzerinden çalınan lastik ve jantlar jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Olay, Yığılca ilçesi İğneler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y.'ye ait araçtan 3 lastik jantlarıyla birlikte çalındı. Lastiklerin 4 Şubat'ta çalındığını fark eden K.Y., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri ihbarın ardından çalışma başlattı. JASAT timlerince yapılan araştırmada, aynı lastiklerin 3 otomobilde bulunduğunu belirledi. Ekipler, araç sahiplerini sorguya aldı. Yapılan sorguda ise 2 şahsın lastiklerini aldıklarını bayiler tescilledi. Hırsızlık olayını işlediği belirlenen M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığı tarafından serbest bırakıldı. - DÜZCE