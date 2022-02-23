Son dakika: Çalınan lastik ve jantları jandarma ekipleri buldu - Son Dakika
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Son dakika: Çalınan lastik ve jantları jandarma ekipleri buldu

23.02.2022 15:21
Son dakika: Çalınan lastik ve jantları jandarma ekipleri buldu

Son dakika 3. sayfa haberi: Düzce'de bir otomobilin üzerinden çalınan lastik ve jantlar jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Düzce'de bir otomobilin üzerinden çalınan lastik ve jantlar jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Olay, Yığılca ilçesi İğneler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y.'ye ait araçtan 3 lastik jantlarıyla birlikte çalındı. Lastiklerin 4 Şubat'ta çalındığını fark eden K.Y., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri ihbarın ardından çalışma başlattı. JASAT timlerince yapılan araştırmada, aynı lastiklerin 3 otomobilde bulunduğunu belirledi. Ekipler, araç sahiplerini sorguya aldı. Yapılan sorguda ise 2 şahsın lastiklerini aldıklarını bayiler tescilledi. Hırsızlık olayını işlediği belirlenen M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığı tarafından serbest bırakıldı. - DÜZCE

Son dakika: Çalınan lastik ve jantları jandarma ekipleri buldu

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Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Çalınan lastik ve jantları jandarma ekipleri buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Çalınan lastik ve jantları jandarma ekipleri buldu - Son Dakika
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