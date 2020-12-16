Çalınan motosikletine 14 yıl sonra kavuştu - Son Dakika

Çalınan motosikletine 14 yıl sonra kavuştu

16.12.2020 07:14

Çalınan motosikletine 14 yıl sonra kavuştu 2006 yılında çalınan motosiklet çalınmasın diye çelik halatla kilitlenmiş Çorum'da bir dönerciye ait olduğu öğrenilen çalıntı motosiklet polis ekipleri tarafından 14 yıl sonra bulunarak sahibine teslim edildi.

Çalınan motosikletine 14 yıl sonra kavuştu

2006 yılında çalınan motosiklet çalınmasın diye çelik halatla kilitlenmiş

ÇORUM - Çorum'da bir dönerciye ait olduğu öğrenilen çalıntı motosiklet polis ekipleri tarafından 14 yıl sonra bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, 2006 yılında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çepni mahallesi İnönü Caddesi üzerinde cadde üzerinde dönercilik yapan Cemal Çınar'a ait paket serviste kullanılan 3 adet motosiklet belirli aralıklarla olarak çalındı. Motosikletlerden bir tanesini trafikten çektiren Çınar, diğer iki motosiklet ile ilgili bugüne kadar hiçbir müracaatta bulunmadı.

Çınar'ın 14 yıl sonra Bahçelievler Polis Amirliğine giderek çalıntı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Bahçelievler Polis Amirliği ekipleri gece saatlerinde Zafer Caddesi üzerinde bulunan Salı Pazarı'nda motosikleti kilitlenerek park edilmiş halde buldu. Olay yeri ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kendisine teslim edilen fakat kilitli olduğu için binemeyen Çınar, motosikleti kaldırarak elinde götürmek zorunda kaldı.

Öte yandan 2006 yılında cadde üzerinden çalınan motosikletin 14 yıl boyunca aynı plaka ile kullanıldığı ortaya çıktı. Ayrıca çalınan motosikletin başkaları tarafından çalmasın diye çelik halatla kilitlediği görüldü.

Çalınan motosikletine 14 yıl sonra kavuştu
Çalınan motosikletine 14 yıl sonra kavuştu
Çalınan motosikletine 14 yıl sonra kavuştu
Çalınan motosikletine 14 yıl sonra kavuştu

Cemal Çınar, Motosiklet, Çınar, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan motosikletine 14 yıl sonra kavuştu - Son Dakika


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