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ÇALINTI BİSİKLET ARAYAN POLİSLERİN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA MÜDAHALESİNE SORUŞTURMA - Son Dakika

ÇALINTI BİSİKLET ARAYAN POLİSLERİN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA MÜDAHALESİNE SORUŞTURMA

19.12.2021 15:20

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde çalıntı bisiklet ihbarını araştıran polisler, sokakta gördükleri bisikletli Mirac Akgün'ü (11) durdurdu.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde çalıntı bisiklet ihbarını araştıran polisler, sokakta gördükleri bisikletli Mirac Akgün'ü (11) durdurdu. Bisikleti almaya çalışan polisler direnen çocuğu yere yatırdı. Bu sırada çocuğun İmdat, yardım edin çığlıkları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuğun babası bisikletin kendilerine ait olduğunu belirterek polislerden şikayetçi olurken, valilik, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, dün Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kaya Erdem Caddesi'nde meydana geldi. Çalıntı bisiklet ihbarı alan sivil polis ekibi, yolda bisikletli Mirac Akgün'ü görünce durdurdu. Hiçbir kimlik kontrolü yapmadan bisikleti almaya çalışan ekipler, çocuğun direnmesi üzerine yere yatırıp, müdahalede bulundu. Çocuğun İmdat, yardım edin diyerek bağırdığı o anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yerde yatan çocuğun Ağabey, bisiklet benim. Vallahi, billahi benim bisikletim dediği anlar yer alıyor.

'BABAM DEVLET MEMURU DEMESİNE RAĞMEN HIRPALAMIŞLAR'

Olayı duyarak polis merkezine gittiğini söyleyen baba Ferhat Akgün Oğlum sinemaya gitmişti. Oradan olay yerinin yakınındaki tarihi konakta bulunan annesinin yanından döndüğü sırada panelvan bir araçla önünü kesmişler. Araçtan inen kişi, kendisini tanıtmadan oğlumu kolundan tutarak 'sen bunu nereden çaldın, kimden çaldın, nasıl çaldın' gibi sorular yöneltmeye başlamış. Oğlum, kendisini kaçıracaklarını zannetmiş. Bağırarak kurtulmaya çalışmış. İkinci gelen polis, aracın şoför koltuğundaki oğlumu arkasından tutarak yere yatırmış. Çocuğumu bisikletin demiri üzerinde sürüklemişler. Üzerindeki kıyafetleri falan çıkmış. 'Babam devlet memuru, itfaiyeci. Telefonla arayın, sorun' demesine rağmen hırpalamışlar. Bir vatandaş, müdahale edip çocuğu bunların elinden almış. Sonra oğlumun telefonundan beni aradılar. Bana da telefonda 'bu bisikleti nereden aldın, çaldınız mı' gibi sorular sordular. Ben de bisikleti oğluma benim aldığımı söyledim. Çocuğun üzerine gitmemelerini söyleyince 'gel karakola, seninle orada görüşeceğiz' dedi diye konuştu.

'DAHA UZAK OLMAMA RAĞMEN EMNİYETE ONLARDAN ÖNCE VARDIM'

Emniyete oğlunu getiren ekipten önce ulaştığını söyleyen Akgün Çocuğu yanında anne, babası olmadan gözaltına almışlar. Bunun üzerine ben de emniyete gittim. Daha uzak mesafede olmama rağmen emniyete onlardan önce vardım. Çocuğu arabayla gezdirmişler. Geldiklerinde bir de üste çıkmaya çalıştılar. Haklı çıkmak için bana çalıntı bisiklet ihbarını gösterdiler. İhbarda 'sarı renkli falanca marka bisiklet, 18-25 yaş arası şahıs' yazıyor. Bizim bisiklet mavi ve siyah renkte. Renk tutmuyor, marka tutmuyor, eşkal tutmuyor. 'Benim oğluma neden böyle yaptınız. Bakın ben de itfaiyeciyim. Sizin polis eğitimlerinde çocuk psikolojisi eğitimi aldığınızı biliyorum' dediğimde 'biz öyle bir şey yapmadık. Özür dilemeyeceğiz' dediler. Çocuğun her tarafı morluk içinde dedi.

'KARAKOLDA 'SİSTEM YOK' BAHANESİYLE 3 SAAT BEKLETTİLER'

Mağdur olmasına rağmen şüpheli sıfatıyla ifade verdiğini aktaran Akgün, şu iddialarda bulundu

Oğlumu o halde görünce 'yüzüne tükürülecek insanlarsınız. Sizden şikayetçi olacağım' dedim. Beni karakolda 'sistem yok' bahanesiyle 3 saat beklettiler. O esnada karakolun kameralarından benim o sözümü almışlar. Hakkımda yakalama kararı çıkartılmış, zaten karakoldayım. Ben de polisler hakkında karakola şikayette bulundum.

VALİ GÜREL ÇOK ÜZÜLDÜM

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Karabük Valisi Fuat Gürel Görüntüleri izleyince çok üzüldüm. Bir bisiklet çalınmış. Polis ekibi, o bisiklet sanarak abartılı bir müdahalede bulunmuş. Konuyla ilgili soruşturma başlatıyoruz ifadelerini kullandı.

ÇALINTI BİSİKLET ARAYAN POLİSLERİN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA MÜDAHALESİNE SORUŞTURMA
ÇALINTI BİSİKLET ARAYAN POLİSLERİN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA MÜDAHALESİNE SORUŞTURMA
ÇALINTI BİSİKLET ARAYAN POLİSLERİN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA MÜDAHALESİNE SORUŞTURMA
ÇALINTI BİSİKLET ARAYAN POLİSLERİN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA MÜDAHALESİNE SORUŞTURMA
ÇALINTI BİSİKLET ARAYAN POLİSLERİN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA MÜDAHALESİNE SORUŞTURMA
ÇALINTI BİSİKLET ARAYAN POLİSLERİN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA MÜDAHALESİNE SORUŞTURMA

Safranbolu, Bisiklet, Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇALINTI BİSİKLET ARAYAN POLİSLERİN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA MÜDAHALESİNE SORUŞTURMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇALINTI BİSİKLET ARAYAN POLİSLERİN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA MÜDAHALESİNE SORUŞTURMA - Son Dakika
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