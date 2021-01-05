Son dakika haberi: Çalıntı motosikletle kaza yapan hırsızlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi: Çalıntı motosikletle kaza yapan hırsızlar kamerada

05.01.2021 14:43

Son dakika habere göre Çalıntı motosikletle kaza yapan hırsızlar kamerada Yaralı olarak geldiği hastanede yakayı ele verdi Hem cezaevine girdiler hem kısıtlamayı ihlalden 8 bin lira ceza aldılar Antalya'da ters yönden gelen kamyonetle çarpışan ve üzerinde üç kişinin bulunduğu motosiklette yaralanan 2 kişi olay...

Çalıntı motosikletle kaza yapan hırsızlar kamerada

Yaralı olarak geldiği hastanede yakayı ele verdi

Hem cezaevine girdiler hem kısıtlamayı ihlalden 8 bin lira ceza aldılar

ANTALYA - Antalya'da ters yönden gelen kamyonetle çarpışan ve üzerinde üç kişinin bulunduğu motosiklette yaralanan 2 kişi olay yerinden kaçtı. Kazanın üzerinden 2 gün geçtikten sonra polis karakoluna gelen bir vatandaş, evinin önündeki motosikletinin çalındığını bildirdi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kazanın ardından kaçan 2 kişiyi bulurken, şahısların motosikleti çaldıktan sonra bir araçtan da hırsızlık yaptıklarını belirledi. Sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten ve maskesiz sokağa çıkmaktan 4 bin 50'şer lira ceza uygulanan şüpheliler, tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

2 Ocak Cumartesi günü Yayla Mahallesi Barbaros Caddesinde Sanayi istikametinden üniversite istikametine ters yönden gitmekte olan Mustafa Arıcan'ın kullandığı 07 AGB 427 plakalı kamyonet, karşı istikametten gelen plakasız motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından motosikleti kullanan sürücü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralanmalarına rağmen olay yerinden kaçtı.

Kazaya karışan kamyonet sürücüsünün sokağa çıkma belgesi olduğu belirlenirken ters yönden geldiği için bin 336 TL para cezası uygulandı. Kazaya karışan ve sürücüsü kaçan motosiklet ise yediemin otoparkına teslim edildi. Kazadan kısa bir süre sonra yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesine gelen Turan G.' isimli bir kişinin Barbaros Caddesinde kaza yaptığını söylemesi üzerine Turan G.'ye sürücü belgesiz ve plakasız motosiklet kullanmaktan 5 bin lira ceza uygulandı.

Motosikletinin çalındığını 2 gün sonra fark etti

4 Ocak Pazartesi sabahı Cumhuriyet Polis Karakoluna gelen bir vatandaş, Yayla Mahallesi 2575 Sokak üzerinde park halindeki 07 LTY 63 plakalı motosikletinin çalındığını belirterek müracaatta bulundu. 2 gün önce kaza yapan plakasız motosikletin şase sorgulamasından plakasının çalınan motosiklet olduğunu belirleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kazanın meydana geldiği yerin yakınlarında bulunan güvenlik kameralarını incelediklerinde kaza yapan motosiklette 3 kişi bulunduğunu belirledi. Kaza yapan sürücü Turan G. ve ve kaza sırasında motosiklette yolcu olarak bulunan Çelik K., Asayiş ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler götürüldükleri karakolda, motosikleti çaldıklarını, yine Yayla Mahallesi 2608 Sokak üzerinde park halindeki bir araçtan hilti, spiral makinesi, matkap ve 100 metre uzunluğunda uzatma kablosu çaldıklarını itiraf ettiler.

8 bin 100 lira sokağa çıkma ve maske cezası

Motosiklet ve diğer malzemeler sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık olayının sokağa çıkma yasağı sırasında meydana gelmesi nedeniyle her iki şahısa da ayrı ayrı sokağa çıkma yasağını ihlal ve maske takmamak suçlarından 4 bin 50'şer lire para cezası uygulandı. Turan G. ve Çelik K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

(AK-NSO-BA-Y)

Son dakika haberi: Çalıntı motosikletle kaza yapan hırsızlar kamerada
Son dakika haberi: Çalıntı motosikletle kaza yapan hırsızlar kamerada
Son dakika haberi: Çalıntı motosikletle kaza yapan hırsızlar kamerada
Son dakika haberi: Çalıntı motosikletle kaza yapan hırsızlar kamerada
Son dakika haberi: Çalıntı motosikletle kaza yapan hırsızlar kamerada
Son dakika haberi: Çalıntı motosikletle kaza yapan hırsızlar kamerada
Son dakika haberi: Çalıntı motosikletle kaza yapan hırsızlar kamerada
Son dakika haberi: Çalıntı motosikletle kaza yapan hırsızlar kamerada
Son dakika haberi: Çalıntı motosikletle kaza yapan hırsızlar kamerada

Yayla Mahallesi, Antalya, Asayiş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Çalıntı motosikletle kaza yapan hırsızlar kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Altaylı'dan G.Saraylılara Omar müjdesi: Eskisi gibi olmayacak ama futbol oynayabilecek Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım
Trabzonspor, Berat Özdemir için Gençlerbirliği ile anlaştı Trabzonspor, Berat Özdemir için Gençlerbirliği ile anlaştı         
15:09
Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi         
14:20
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti         
13:39
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "İstanbul'da su kesintileri olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu anda böyle bir kesinti süreci yaşamayacağız         
13:23
Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı         
13:04
Tüp çaldığı için yakalanan hırsızın sözleri pes dedirtti: Bu görüntüler internette yayınlanmaz değil mi? Tüp çaldığı için yakalanan hırsızın sözleri pes dedirtti: Bu görüntüler internette yayınlanmaz değil mi?         
12:49
Sokak hayvanları yüzünden birbirlerine böyle girdiler: Seni şamarlarım Sokak hayvanları yüzünden birbirlerine böyle girdiler: Seni şamarlarım         
11:26
Kalpazanlar esnafın kabusu oldu! Yaptıkları sahte dolarlar para sayma makinesinden bile geçiyor Kalpazanlar esnafın kabusu oldu! Yaptıkları sahte dolarlar para sayma makinesinden bile geçiyor         
11:08
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı         
11:05
İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı         
10:26
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş         
10:03
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor         
09:03
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 15:20:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Çalıntı motosikletle kaza yapan hırsızlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei