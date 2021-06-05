POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇAN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ KOVALAMACA SONRASI YAKALANDI - Son Dakika

Antalya'da 3 şüpheli plakasının çalıntı olduğu MOBESE tarafından belirlenen otomobille polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı.Yaşanan kovalamaca sonrası Serik ilçesinde aracı bırakıp, pompalı tüfekle havaya ateş açan şüphelilerden 2'si yakalandı, kaçan diğer şüpheli aranıyor.

Antalya'dan Manavgat yönüne giden otomobilde takılı olan 07 LCN 32 plakanın çalıntı kaydı olduğu tespit edildi. MOBESE kameralarından yapılan tespit üzerine araç takibe alındı. Serik ilçesine bağlı Dikmen kavşağında polisin 'dur' ihtarında bulunduğu araçtakiler, kontrol noktasından kaçmaya başladı. Polis ise hemen aracın ve içindeki 3 şüphelinin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonrası Cumalı Mahallesi'ne kadar gelen şüpheliler aracı bırakıp, pompalı tüfekle havaya bir el ateş ederek kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden H.A. polis tarafından olay yerinde, E.A. da takip sonucu D-400 karayolunda yakalandı. Polis kaçan D.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Araç içerisinde yapılan aramada pompalı tüfek ve bir başka araca ait 07 LHR 85 yazılı plaka ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 şüphelinin çeşitli suçlardan sabıkası olduğu ve cezaevinden şartlı tahliyeyle serbest kaldığı belirlenirken, H.A. adlı kadının ise hakkında arama kararı bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.