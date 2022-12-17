Bakan Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili son durumu aktardı: alı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız

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Milyonlarca vatandaşı merakla takip ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları 7 ve 14 Aralık'ta yapılmıştı. İkinci toplantı için 20 Aralık tarihi belirlenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu.

"EMEKÇİLERİMİZİN BEKLEDİĞİ BİR ÜCRET SEVİYESİNDE UZLAŞMA SAĞLAYACAĞIZ"

Salı günü uzlaşmaya varılacağını söyleyen Bilgin, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.

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