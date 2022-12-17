Bakan Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili son durumu aktardı: alı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız

Milyonlarca vatandaşı merakla takip ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları 7 ve 14 Aralık'ta yapılmıştı. İkinci toplantı için 20 Aralık tarihi belirlenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu.
Salı günü uzlaşmaya varılacağını söyleyen Bilgin, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.
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