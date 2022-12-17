Bakan Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili son durumu aktardı: alı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız - Son Dakika
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Bakan Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili son durumu aktardı: alı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız

17.12.2022 15:35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca vatandaşı merakla takip ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları 7 ve 14 Aralık'ta yapılmıştı. İkinci toplantı için 20 Aralık tarihi belirlenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu.

"EMEKÇİLERİMİZİN BEKLEDİĞİ BİR ÜCRET SEVİYESİNDE UZLAŞMA SAĞLAYACAĞIZ"

Salı günü uzlaşmaya varılacağını söyleyen Bilgin, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Asgari Ücret Toplantısının 3'üncüsü 20 Aralık'ta Yapılacak Asgari Ücret Toplantısının 3'üncüsü 20 Aralık'ta Yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını 20 Aralık'ta yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını 20 Aralık'ta yapacak

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SON DAKİKA: Bakan Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili son durumu aktardı: alı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız - Son Dakika
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