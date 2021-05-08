Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırısını kınıyoruz. Ramazan günü yapılan bu saldırı sadece oradaki kardeşlerimize değil tüm İslam dünyasına ve insanlığa yapılmıştır" ifadelerini kullandı.
Bakan Bilgin, Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılan İsrail saldırılarını kınadı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Bilgin şu ifadelere yer verdi: "Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırısını kınıyoruz. Ramazan günü yapılan bu saldırı sadece oradaki kardeşlerimize değil tüm İslam dünyasına ve insanlığa yapılmıştır. İsrail'in insanlık dışı saldırıları son bulana kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 'Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırısını kınıyoruz' - Son Dakika