Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Aralık ayının başında tamamlanacak - Son Dakika
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Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Aralık ayının başında tamamlanacak

13.10.2022 12:04

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaşın beklediği çalışmayla ilgili güzel haberi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmanın aralık başında tamamlanacağını belirterek, "Tüm sorunları çözen kapsamlı bir düzenleme olacak. EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak" dedi.

Türkiye'de SGK gün ve primini doldurmuş ancak yaş nedeniyle emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş var. Hükümetten bu konuda düzenleme bekleyen vatandaşlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konuyla ilgili başlatılan çalışmayı da ilgiyle takip ediyor. Vatandaşların kafasındaki en önemli soru işareti ise EYT sorununun bu sene içerisinde çözülüp çözülmeyeceğiyle ilgiliydi.

"EYT VE ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMASI VATANDAŞI MEMNUN EDECEK"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi hakkında vatandaşları sevindirecek bir haber verdi. Çalışmanın aralık ayı başında bitirileceğini aktaran Bilgin, "EYT durumu var. Çalışma aralık ayı başından tamamlanacak. Aralık ayı içinde de sorunu çözeceğiz. Tüm sorunları çözen kapsamlı bir düzenleme. Çalışma hayatında insanların kafalarındaki sorunları, endişeleri giderecek şeffaf düzenleme. EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak" dedi.

"KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE SÜRECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in açıklamalarından diğer satır başları şu şekilde: "Kayıt dışı istihdam ile mücadelede beyaz bayrak uygulamasının önemli bir katkısı olacak. Sosyal ortaklarımızla birlikte Türk İş, DİSK, HAK-İŞ ile birlikte görüştük. Türkiye'de binlerce şirket var. Bu şirketin verilerini analiz ettik. Proje tamamlandı. Bir şirketin bir üyesi daha var ana şirket İstanbul'da ona bağlı şirketler Anadolu'da onun vergi borcu çıkıyor onu çıkarıyoruz. Sendikalar olacak, örgütlü olacak, vergi borcu olmayacak. Şirket sayısını belirledik. Güzel bir törenle kamuoyuna paylaşacağız.

"BEYAZ BAYRAKLI İŞLETMELERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPILACAK"

Beyaz bayrak bir işletmeler vergisini veren işçisine saygı duyan bir işletme, ona bir pozitif ayrımcılık getireceğiz. Yemek paralarından sosyal yardımlardan vergiyi kaldırdık. Benzer uygulamaları o işyerlerine de koyacağız. Onların da bir ödülü hak ettiğini düşünüyorum onu da yapacağız."

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Vedat Bilgin, EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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