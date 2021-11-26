Kayseri'nin Talas ilçesinde, çalıştığı inşaatın 11. katından düşen 18 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda 11. katta çalışan Bedirhan Y., dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Bedirhan Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği inşaatta inceleme yaptı. Talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ