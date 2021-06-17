Son dakika haber! ÇALIŞTIĞI OKULDA BIÇAKLAYIP, BAŞINDA BEKLEDİĞİ EŞİ HASTANEDE ÖLDÜ - Son Dakika

BURSA'da Atalay D. (30), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Bircan D.'yi (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda defalarca bıçaklayarak, başında bekledi. Bircan D., ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Atalay D. ise gözaltına alındı. Olay, saat 14.00 sıralarında, İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'ndeki Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Atalay D., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Bircan D.'nin temizlik görevlisi olarak çalıştığı okula gitti. Görüşme sırasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Atalay D., yanında getirdiği bıçağı defalarca eşine sapladı. Bircan D., kanlar içinde yere yığılırken, Atalay D. de eşinin başında bekledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bircan D., sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atalay D. ise olay yerinde gözaltına alındı. 2 çocuk annesi Bircan D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bircan D.'nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan Bircan D.'nin, 9 Şubat'ta sosyal medya hesabından, eşiyle çektirdiği fotoğrafı 'Mutlu anılar biriktiriyoruz' notuyla paylaştığı görüldü.