Cam balkonda mahsur kalan kuşları itfaiye kurtardı - Son Dakika

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, cam balkonda mahsur kalan güvercinlerin yardımına itfaiye yetişti.
Atatürk Mahallesi Emirgan Sokak'ta oturan vatandaşlar, 5 katlı boş bir apartmanın en üst katındaki dairenin içinde mahsur kalan güvercinleri görünce durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, merdivenli araçla ulaştığı dairede pencere ile cam balkon arasına sıkışan güvercinleri bulundukları yerden çıkardı.
Kontrolleri yapılan güvercinle, daha sonra doğaya salındı.
Kaynak: AA
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