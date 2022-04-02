Cam balkonda mahsur kalan kuşları itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Cam balkonda mahsur kalan kuşları itfaiye kurtardı

02.04.2022 11:58

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, cam balkonda mahsur kalan güvercinlerin yardımına itfaiye yetişti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, cam balkonda mahsur kalan güvercinlerin yardımına itfaiye yetişti.

Atatürk Mahallesi Emirgan Sokak'ta oturan vatandaşlar, 5 katlı boş bir apartmanın en üst katındaki dairenin içinde mahsur kalan güvercinleri görünce durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, merdivenli araçla ulaştığı dairede pencere ile cam balkon arasına sıkışan güvercinleri bulundukları yerden çıkardı.

Kontrolleri yapılan güvercinle, daha sonra doğaya salındı.

Cam balkonda mahsur kalan kuşları itfaiye kurtardı
Cam balkonda mahsur kalan kuşları itfaiye kurtardı
Cam balkonda mahsur kalan kuşları itfaiye kurtardı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cam balkonda mahsur kalan kuşları itfaiye kurtardı - Son Dakika


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