CAM SİLEN ÜMİT'İN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI - Son Dakika
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CAM SİLEN ÜMİT'İN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

04.05.2022 13:03

ADANA'da kavşakta duran otomobilin ön camını sildikten sonra yeşil ışıkta refüje geçmek isteyen Ümit Özdemir'e (45) çarpıp ölümüne sebep olan sürücü Nurullah Ç. (31) yakalandı.

ADANA'da kavşakta duran otomobilin ön camını sildikten sonra yeşil ışıkta refüje geçmek isteyen Ümit Özdemir'e (45) çarpıp ölümüne sebep olan sürücü Nurullah Ç. (31) yakalandı. Özdemir'in kız kardeşi Fadime Özdemir (41), "Hastaneye götürseydi belki kurtulurdu, bırakıp, gitmiş. İnşallah cezaevinden çıkmaz" dedi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta duran otomobillerin ön camlarını silerek para isteyen Ümit Özdemir, yeşil ışığın yanmasıyla refüje geçmek istedi. Bu sırada sol şeritten hızla gelen Nurullah Ç., otomobiliyle Özdemir'e çarptı. Sürücü olay yerinden kaçtı. Yaralanan Özdemir, başka bir sürücü tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Özdemir, doktorların çabalarına karşın hayatını kaybetti.

'KARDEŞİMİN KANI YERDE KALMASIN'

Özdemir'in cenazesi, otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Davulculuk yaparak geçimini sağladığı belirtilen 2 çocuk babası Özdemir'in kız kardeşi Fadime Özdemir, "Kardeşime çarpıp, kaçmış. Hastaneye götürseydi belki kurtulurdu. Onu orada bırakıp, gitmiş. İnşallah cezaevinden çıkamaz, kardeşimin kanı yerde kalmasın" diyerek gözyaşı döktü.

SORGUSU SÜRÜYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücü Nurullah Ç.'yi, evine yapılan baskında yakaladı. Gözaltına alınıp polis merkezine teslim edilen Nurullah Ç.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Ümit Özdemir'in cenazesi ise Adana Asri Mezarlığı'nda defnedildi. (DHA)

CAM SİLEN ÜMİT'İN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
CAM SİLEN ÜMİT'İN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
CAM SİLEN ÜMİT'İN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
CAM SİLEN ÜMİT'İN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
CAM SİLEN ÜMİT'İN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
CAM SİLEN ÜMİT'İN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
CAM SİLEN ÜMİT'İN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
CAM SİLEN ÜMİT'İN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
CAM SİLEN ÜMİT'İN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

YORUMLAR
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Adana'da cam silen kişi otomobilin çarpması sonucu öldü Adana'da cam silen kişi otomobilin çarpması sonucu öldü Son dakika... Hastaneye götürülürken polise sarıldı, direksiyonu çevirip kaza yaptırdı Son dakika... Hastaneye götürülürken polise sarıldı, direksiyonu çevirip kaza yaptırdı

Ümit Özdemir, Çukurova, Adana, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CAM SİLEN ÜMİT'İN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: CAM SİLEN ÜMİT'İN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI - Son Dakika
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