70 yaşında cam silen kadın 3.kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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70 yaşında cam silen kadın 3.kattan düşerek hayatını kaybetti

21.04.2022 15:36
70 yaşında cam silen kadın 3.kattan düşerek hayatını kaybetti

Düzce'de yaşayan 70 yaşındaki Fitnat Aktaş isimli kadın evinin camlarını silmek isterken dengesi kaybederek 3. kattan aşağı düştü. Beton zemine çakılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Düzce'de cam silerken dengesini kaybederek 3. kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
Olay, Beyciler Mahallesi 1610 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın 3. katında ikamet eden Fitnat Aktaş (70), evinin camlarını sildiği sırada bastığı mermer kırılınca dengesini kaybetti. Beton zemine düşen yaşlı kadın ağır yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Aktaş'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

70 yaşında cam silen kadın 3.kattan düşerek hayatını kaybetti
70 yaşında cam silen kadın 3.kattan düşerek hayatını kaybetti
70 yaşında cam silen kadın 3.kattan düşerek hayatını kaybetti
70 yaşında cam silen kadın 3.kattan düşerek hayatını kaybetti
70 yaşında cam silen kadın 3.kattan düşerek hayatını kaybetti
70 yaşında cam silen kadın 3.kattan düşerek hayatını kaybetti
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Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 70 yaşında cam silen kadın 3.kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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