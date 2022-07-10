Son Dakika | ÇAMAŞIR SUYU İÇEN 1,5 YAŞINDAKİ YİĞİTHAN, HASTANELİK OLDU - Son Dakika
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Son Dakika | ÇAMAŞIR SUYU İÇEN 1,5 YAŞINDAKİ YİĞİTHAN, HASTANELİK OLDU

10.07.2022 18:50
Son Dakika | ÇAMAŞIR SUYU İÇEN 1,5 YAŞINDAKİ YİĞİTHAN, HASTANELİK OLDU

Son dakika haberler... Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evde yerde unutulan bidondan çamaşır suyu içen Yiğithan O. (1,5), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evde yerde unutulan bidondan çamaşır suyu içen Yiğithan O. (1,5), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 16.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Pazar Sokak'ta meydana geldi. Evde oyun oynayan Yiğithan O., yerde unutulan bidondaki çamaşır suyunu içti. Bir süre sonra fenalaşan bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Yiğithan O., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

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Çamaşır suyu içen 1,5 yaşındaki Yiğithan, hastanelik oldu Çamaşır suyu içen 1,5 yaşındaki Yiğithan, hastanelik oldu Son dakika haber... Çamaşır suyu içen çocuk hastanelik oldu Son dakika haber... Çamaşır suyu içen çocuk hastanelik oldu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | ÇAMAŞIR SUYU İÇEN 1,5 YAŞINDAKİ YİĞİTHAN, HASTANELİK OLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | ÇAMAŞIR SUYU İÇEN 1,5 YAŞINDAKİ YİĞİTHAN, HASTANELİK OLDU - Son Dakika
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