KONYA'da yatağa bağımlı Duran Tuncer (74), camdan aşağıya bakarken dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan Tuncer hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Belen Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Birinci katta ailesiyle birlikte oturan belden aşağısı tutmayan Duran Tuncer, yatağının yanındaki camdan aşağıya bakmak isterken dengesini kaybedip, düştü. Üst kattaki komşuları Tuncer'in düştüğünü fark edip, ailesine haber verdi. Tuncer, çağırılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Duran Tuncer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.