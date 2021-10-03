Son dakika... Caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (3) - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Eidgah Camisi girişinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Taliban sözcüsü ve Taliban yönetiminin "Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili" Zabihullah Mücahid, Kabil'in Çemen Huzuri bölgesindeki Eidgah Camisi girişinde bombalı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Taliban geçici hükümetinin "İçişleri Bakanlığı sözcüsü" Saeed Hosti, saldırıda ilk belirlemelere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Görgü tanıkları, saldırının, Mücahid'in birkaç gün önce vefat eden annesinin aynı camide yapılan hatim merasimi sırasında olduğunu bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde dün akşam saatlerindeki silahlı saldırıda da 2 Taliban mensubu ve 2 sivil yaşamını yitirmişti.