Son dakika: Çamura saplanan buzağıyı sırtında taşıyarak kurtardı - Son Dakika

Son dakika: Çamura saplanan buzağıyı sırtında taşıyarak kurtardı
30.01.2021 11:59
Son dakika haberi... Çamura saplanan buzağıyı sırtında taşıyarak kurtardı Ordu'nun Fatsa ilçesi Bolaman Irmağı'nda mahsur kalan buzağı, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince başarılı bir operasyonla kurtarıldı.
Çamura saplanan buzağıyı sırtında taşıyarak kurtardı
ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesi Bolaman Irmağı'nda mahsur kalan buzağı, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince başarılı bir operasyonla kurtarıldı.
Irmakta otladığı sırada balçığa saplanması sonucu mahsur kalan buzağını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, zorlu bir mücadelenin ardından mutlu sona ulaşarak buzağı olduğu yerden çıkardı.
Araca götürülen buzağı itfaiye eri tarafından sırtta taşındı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen buzağı sahibine teslim edildi. Buzağısına kavuşan vatandaş itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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