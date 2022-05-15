Son Dakika | Çamura saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Çamura saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

15.05.2022 13:21

Son dakika haberlerine göre Çamura saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Bingöl'ün Genç ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Çamura saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Alınan bilgilere göre, Genç ilçesi hanlar bölgesinde otlayan bir inek, çamur birikintisine saplandı. Vatandaşlar tüm çabalarına rağmen ineği kurtaramayınca, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye kepçe ile giden ekipler, uzun uğraşlar sonucu ineği saplandığı çamurdan kurtararak sahibine teslim etti.

Son Dakika | Çamura saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son Dakika | Çamura saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son Dakika | Çamura saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son Dakika | Çamura saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

YORUMLAR
500
Van'da çamura saplanan ineği belediye ekipleri kurtardı Van'da çamura saplanan ineği belediye ekipleri kurtardı Çamura saplanan inek, iş makinesiyle kurtarıldı Çamura saplanan inek, iş makinesiyle kurtarıldı

İtfaiye, Bingöl, Genç, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Çamura saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi
12:57 Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı
12:51 Demet Akalın-Aleyna Tilki kavgasına, Mustafa Topaloğlu da müdahil oldu: Akalın "uzay starı" demişti! Topaloğlu: Saygısız, şuursuz
12:49 AK Parti'de BAE krizi iddiası: Cahit Özkan'ın istifası istendi, direniyor
12:41 Denizin dibinden çıkanlar profesörü bile şaşırttı! Mayodan tutun kitaba kadar her şey var
12:34 "Suriyelilerin bize faydası yok" diyen İlber Ortaylı: Türk vatandaşlığı parayla satılmamalı
12:19 Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri
12:16 Alkol yine şişede durduğu gibi durmadı! Yattan düşen şahsı vatandaşlar denizden çıkardı
12:03 Vali Yerlikaya 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
11:53 Güldür Güldür'den Bakan Nebati'ye davet: İlk fırsatta geleceğim inşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 13:42:59. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Çamura saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement