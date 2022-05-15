Çamura saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Alınan bilgilere göre, Genç ilçesi hanlar bölgesinde otlayan bir inek, çamur birikintisine saplandı. Vatandaşlar tüm çabalarına rağmen ineği kurtaramayınca, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye kepçe ile giden ekipler, uzun uğraşlar sonucu ineği saplandığı çamurdan kurtararak sahibine teslim etti.