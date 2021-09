CAN ATAKLI'NIN YARGILANDIĞI DAVA DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ - Son Dakika

GAZETECİ Can Ataklı'nın, EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına davada, dosyanın mütalaa hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar verildi.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Can Ataklı katılmadı. Duruşmada şikayetçi Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları yer aldı. Duruşmada söz verilen KADEM avukatı Aybüke Ekici şikayetlerinin devam ettikleri belirterek, Gazeteci Can Ataklı'nın kendisini de ne kadar tecrübeli bir gazeteci olduğunu beyan etmiştir. Bu nedenle söylediklerini bilinçli bir şekilde, sonuçlarını düşünerek söylemiştir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz dedi. Can Ataklı'nın avukatı Bilgütay Hakkı Durma ise, 'KADEM'in davaya katılması yönüne ret kararı verilmiştir. Bu nedenle yeni bir değerlendirme yapılmasına gerek olmadığını düşünüyoruz. Savcının mütalaasından sonra beyanda bulunacağız diye konuştu. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar verdi.

Öte yandan adliye sarayı önünde basın açıklamasın yapan KADEM avukatı Aybüke Ekici, 'KADEM olarak, davaya katılma talebimizin ret olunmasına rağmen, olayın gerçekleştiği ilk günden itibaren konunun yakından takipçisi olarak sanığın, vicdan sahibi herkesin edecek bir karar ile cezalandırılmasını talep ediyoruz ' dedi.