Ermenistan'ın yaklaşık otuz yıldır işgal ettiği Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ bölgesinde bir aya yakın bir zamandır devam eden savaş hali Erzurumda da destek gördü. Aziziye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kardeş ülke Azerbaycan için harekete geçti.

Savaşın hüküm sürdüğü Karabağ'da her türlü göreve hazır olduklarını Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile birlikte basın açıklaması yaparak duyuran Zabıta ekipleri farkındalık oluşturdular. Başkan Orhan, yaptığı açıklamada zabıta ekiplerinin söz konusu taleplerine sonuna kadar destek verdiğini söyledi. Başkan Orhan, bölgede ki barışı tehdit eden Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler tarafından Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da işgali ısrarla sürdürmesinin anlaşılabilir bir durum olmadığını dile getirdi.

Belediyemiz tüm birimleri ile göreve hazırdır

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kardeş ülke Azerbeycan için tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'dan da yoğun destek talebi olduğunu hatırlattı. Zabıta biriminden gelen talebin memnuniyet verici olduğunu yineleyen başkan Orhan, belediyenin tüm birimlerinin Azerbeycan'a desteğe hazır olduğunu söyledi. Başkan Orhan, açıklamasını şöyle sürdürdü. "Hiç şüphesiz Azerbaycan için öncelikle dualarımızı eksik etmiyoruz. Kardeş ülkemizin öz topraklarına kavuşacak olması bizleri de heyecanlandırıyor. Umuyoruz ki Karabağ'ın Azerbeycan'a katılması sonrasında bölgede barış egemen olacaktır. Belediyemiz tüm birimleri ile desteğini ve duasını esirgememektedir." - ERZURUM