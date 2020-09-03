Çanakkale'nin Çan ilçesinde gerçekleştirilen çete operasyonunda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çan ilçesi ile çevre ilçeler ve bağlı köylerde tehdit, baskı ve korkutma yöntemiyle vatandaşlardan zorla para alıp, senet imzalatıldığı yönündeki ihbarlar üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri harekete geçti.

Adli makamlardan gerekli izinleri alan ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Yürütülen planlı çalışma neticesi A.K. isimli şüpheli şahıs ile birlikte hareket ettiği belirlenen; H.K., R.K., M.K., E.K., M.Ö., A.E., R.D., B.K. ve C.A. isimli şüphelilere ait adreslere dün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. A.K. ile birlikte 9 şüpheli yakalanırken, C.A. isimli firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Operasyonda şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda; suça konu olduğu değerlendirilen çok sayıda senet, bir miktar uyuşturucu madde, bir adet av tüfeği ile şüphelilere ait cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇANAKKALE