Son dakika... Can dostu çalındı hayatı alt üst oldu - Son Dakika

Son dakika... Can dostu çalındı hayatı alt üst oldu
13.12.2020 13:17
Son dakika haberler... Malatya'da yavruyken sahiplendiği ve adeta bir çocuk gibi büyütüp beslediği köpeğinin çalınması sonrası sosyal medya hesabından yardım isteyen genç kız, köpeğini görenlerin haber vermesini istiyor.
Malatya'da yavruyken sahiplendiği ve adeta bir çocuk gibi büyütüp beslediği köpeğinin çalınması sonrası sosyal medya hesabından yardım isteyen genç kız, köpeğini görenlerin haber vermesini istiyor.
Malatya'da yaşayan İpek Özmen, 5 yıl önce yavruyken sahiplendiği köpeğini kısa süre önce kaybetti. Can dostunun çalındığından şüphelenen genç kız, "İnönü Üniversitesi'ne yürüyüşte kaybolan can dostumu çaldıklarını tahmin ediyorum. Küçük yaşta alıp beslediğim ve çok alıştığım köpeğimi görenlerin lütfen sosyal medyadan bana ulaşmasını istiyorum" dedi.
Sosyal medya hesabından köpeğinin fotoğraflarını da paylaşan Özmen, şimdi can dostuna tekrar kavuşmanın özlemini yaşıyor. - MALATYA
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