Son dakika... Çanakkale açıklarında 29 mülteci kurtarıldı - Son Dakika

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Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et