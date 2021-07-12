Son dakika... Çanakkale açıklarında geri itilen 43 düzensiz göçmenin kurtarılması kameralara yansıdı - Son Dakika

Yunanistan unsurlarınca bir hafta önce Türk kara sularına itilen 43 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarılması kameralara yansıdı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 5 Temmuz'da Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerinde söz konusu bölgeye ekip yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen çeşitli uyruklara mensup 43 kişi kıyıya çıkarıldı.
İşlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edilen düzensiz göçmenlerin kurtarılması ve sahil güvenlik unsurlarının operasyonu kameralarla görüntülendi.
Kaynak: AA
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