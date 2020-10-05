Son dakika! Çanakkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Çanakkale Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlattığı dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgın riski kapsamında kent genelindeki temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız yürütülüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, kent halkına daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda hizmet verebilmek, hem personel hem de kentlilerin sağlığını korumak amacı ile Çanakkale Belediyesine bağlı hizmet binalar da düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor.