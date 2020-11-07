Son Dakika | Çanakkale'de 16 yaşındaki Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldü - Son Dakika

Son Dakika | Çanakkale'de 16 yaşındaki Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldü

07.11.2020 15:20
Son Dakika | Çanakkale'de 16 yaşındaki Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldü, System.String[]

Son dakika haber... ÇANAKKALE'de 16 yaşındaki Mihriban T., henüz bilinmeyen nedenle av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE'de 16 yaşındaki Mihriban T., henüz bilinmeyen nedenle av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Ailesinin konuştuğu sırada cep telefonunun patladığını söylediği Mihriban'ın av tüfeğiyle vurulduğunu, doktorun, başında bulduğu saçma ortaya çıkardı. Jandarma, evde bulunan av tüfeğini kriminal incelemeye aldı.

Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde dün meydana gelen olayda, lise öğrencisi Mihriban T, iddiaya göre ailesi tarafından evde kanlar içinde bulundu. Mihriban'ı, Ezine Devlet Hastanesi'ne götüren ailesi, doktorlara, kızlarının konuştuğu sırada cep telefonunun patladığını söyledi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Mihriban'ın cansız bedeninde inceleme yapan doktorlar, baş kısmında saçma buldu. Ailenin çelişkili ifadeler vermesi üzerine jandarmaya haber verildi.Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmudiye köyündeki eve gelerek inceleme yaptı. Evde av tüfeği bulununca da soruşturma derinleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Ekibi, sabah saatlerine kadar evde araştırma yaptı. Mihriban'ın yakınları ise, evin önünde ateş yakarak, bekledi.Jandarma, aile üyelerinin ifadesine başvururken, av tüfeği kriminal incelemeye alındı.Mihriban'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın kaza mı intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak araştırmalar sonunda ortaya çıkacak.


Son Dakika | Çanakkale'de 16 yaşındaki Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldü
Son Dakika | Çanakkale'de 16 yaşındaki Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldü
Son Dakika | Çanakkale'de 16 yaşındaki Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldü
Son Dakika | Çanakkale'de 16 yaşındaki Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldü

Mahmudiye, Jandarma, Ezine, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Çanakkale'de 16 yaşındaki Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldü - Son Dakika


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