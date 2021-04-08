Toplantıda, Danişment ve Kozçeşme köylerinde, Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi

Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi

Sıcaklıklar düşüyor! Meteorolojiden yağmur, kar ve fırtına uyarısı

Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor