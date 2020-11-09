Son dakika... Çanakkale'de 2 ton 620 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesinde düzenledikleri operasyonda, şişelenmiş ve sahte içki imalatında kullanılan 2 ton 620 litre etil alkol ele geçirdi. Olayda kullanılan kamyonete el konulurken, 2 şüpheli yakalanarak, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan gözaltına alındı.Şüpheli şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE'de kaçak ve sahte alkol satışına yönelik istihbari çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, sahte içki yapımında kullanılan 2 ton 620 litre etil alkol ele geçirdi.

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