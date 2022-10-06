İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelinin ev, ağıl ve tarlasında yapılan aramalarda toplam 4 kilo 592 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Çanakkale'de 4,5 kilo esrara 1 gözaltı - Son Dakika

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