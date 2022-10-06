Son Dakika | Çanakkale'de 4,5 kilo esrara 1 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 4 kilo 592 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelinin ev, ağıl ve tarlasında yapılan aramalarda toplam 4 kilo 592 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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