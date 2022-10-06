Son Dakika | Çanakkale'de 4,5 kilo esrara 1 gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | Çanakkale'de 4,5 kilo esrara 1 gözaltı

06.10.2022 10:20
Son Dakika | Çanakkale'de 4,5 kilo esrara 1 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 4 kilo 592 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 4 kilo 592 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelinin ev, ağıl ve tarlasında yapılan aramalarda toplam 4 kilo 592 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


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Kaynak: DHA

Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Çanakkale'de 4,5 kilo esrara 1 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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