Son dakika... Çanakkale'de Barbaros Nara Şehitliği'nde anma töreni - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle, Barbaros Nara Şehitliği'nde, deniz şehitlerini anma töreni düzenlendi.

Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Mehmet Cem Okyay ile Çanakkale Boğaz Komutanlığı personelinin katıldığı anma töreni, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, şehitler için dua okudu. Vali Aktaş ve beraberindekiler, kabirlerine karanfil bıraktıkları şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı.Vali Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Çimenlik Kalesi olarak bilinen Kale-i Sultaniye, Kale-i Sultaniye Efrat Okulu ve Nusret Mayın Gemisi'ni de ziyaret etti. Ziyarette Vali Aktaş, Çanakkale Boğazı'nın en dar olduğu yer olan Anadolu kıyısında, Sarıçay ağzındaki düzlük üzerine 1461-1462 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet tarafından boğazın güvenliğini sağlamak amacıyla yaptırılan Kale-i Sultaniye hakkında Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay Cem Edip Avcı'dan bilgi aldı. Ardından 1850 yılında Sultan Abdülmecit tarafından Çimenlik Kalesi içine yaptırılmış ve Lozan Antlaşmasından sonra boğazların güvenliğini sağlaması açısından 1923-1936 yılları arasında Jandarma Efrat Okulu olarak kullanılmış Kale-i Sultaniye Efrat Okulu'nu ziyaret etti. Yapılan bilgilendirmenin ardından Vali Aktaş, 8 Mart 1915'te, Çanakkale Deniz Savaşı'nın kaderini değiştiren ve Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında kuşkusuz en büyük pay sahibi olan Nusret Mayın Gemisi'ni ziyaret ederek, Ziyaretçi Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Aktaş'a ziyaretleri sırasında Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay eşlik etti.