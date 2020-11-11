Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kestanelik köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
İlçeye 24 kilometre uzaklıktaki köyde, Kovid-19 pozitif vaka sayısındaki artış nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanması kararlaştırıldı.
Jandarma ekipleri köyün girişinde tedbir aldı.
Karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı bildirildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika