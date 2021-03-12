Son dakika... Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika... Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
12.03.2021 17:57
Son dakika haberine göre ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.
ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü, vaka sayısının artması ile çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün giriş-çıkışlarını kapattı. 10 günlük karantina süresi boyunca alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak.
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