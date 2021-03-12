Son dakika... Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü, vaka sayısının artması ile çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün giriş-çıkışlarını kapattı. 10 günlük karantina süresi boyunca alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak.

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