Son dakika! Çanakkale'de gölette cesedine ulaşılan kadının cenazesi İzmir'de toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika! Çanakkale'de gölette cesedine ulaşılan kadının cenazesi İzmir'de toprağa verildi
30.01.2021 12:17
Son dakika habere göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin gölete düşmesinin ardından yürütülen çalışmalarda cesedine ulaşılan Filiz Soydoğan Çiçek'in cenazesi İzmir'de defnedildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin gölete düşmesinin ardından yürütülen çalışmalarda cesedine ulaşılan Filiz Soydoğan Çiçek'in cenazesi İzmir'de defnedildi.
Yakınları tarafından Ayvacık Devlet Hastanesi morgundan alınarak İzmir'e getirilen Çiçek'in cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına, Çiçek'in yakınları katıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin baraj göletine düştüğü ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmış, 28 Ocak'ta kaybolan 2 kişiden Filiz Soydoğan Çiçek'in cesedine ulaşılmıştı.
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