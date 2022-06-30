Son dakika: Çanakkale'de HDP'li vekilin oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Son dakika: Çanakkale'de HDP'li vekilin oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi

30.06.2022 00:58
Son dakika: Çanakkale'de HDP'li vekilin oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi

Son dakika haberler: Çanakkale'de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kandil'de terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin fotoğrafları olduğu ihbarı üzerine gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, çıkarıldığı nöbetçi mahkemenin aldığı karar üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz başvurusunun kabulünün ardından şüpheli, evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

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Teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı: HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi Teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı: HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Hüda Kaya, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Çanakkale'de HDP'li vekilin oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Çanakkale'de HDP'li vekilin oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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