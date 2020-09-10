Çanakkale'de, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi zabıta ekipleri ve Sağlık İl Müdürlüğünde çalışanlarından oluşan ekipler, kentin yoğun noktalarında denetimlerde bulundu.
Ekipler özellikle İskele Meydanı, Demircioğlu Caddesi, Kayserili Ahmet Paşa, Atatürk ve Troya ve İnönü caddelerinde denetimlerini sıklaştırdı.
Toplu taşıma araçlarında yolcu sayısı, maske, ateş ölçümü ve hijyen kurallarına bakılırken, ticari taksiler içinde bilgilendirme yapıldı. Otobüs şoförleri ve yolcular tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 12:21 - Kaynak: AA
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