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Son dakika! Çanakkale'de narkotik ekipleri geçen yıl 791 operasyon gerçekleştirdi - Son Dakika

Son dakika! Çanakkale'de narkotik ekipleri geçen yıl 791 operasyon gerçekleştirdi

06.01.2022 09:38
Son dakika! Çanakkale'de narkotik ekipleri geçen yıl 791 operasyon gerçekleştirdi

Son dakika haberler... Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 791 operasyonda 945 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 791 operasyonda 945 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, narkotik ekiplerinin il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik 791 operasyon düzenlediği bildirildi.

Operasyonlarda 945 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam 106 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca ekiplerimiz tarafından yapılan yakalamalar neticesinde haklarında arama kararı bulunan 75 şahıs yakalanarak işlemleri akabinde cezaevine teslim edilmiştir. Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 5 bin 200 gram bonzai, 3 bin 700 gram metamfetamin, 2 bin 300 gram esrar, bin 205 gram kokain, 850 gram skunk, 100 gram eroin, bin 100 ecstasy, bin 10 sentetik ecza, 86 kök kenevir bitkisi, 18 tabanca, 3 tüfek ve 335 mermi, 19 bin 950 Türk lirası ile 503 bin 900 avro ele geçirilmiş olup tüm maddelere el konulmuştur."

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Çanakkale'de narkotik ekipleri geçen yıl 791 operasyon gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Çanakkale'de narkotik ekipleri geçen yıl 791 operasyon gerçekleştirdi - Son Dakika
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