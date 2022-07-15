Son dakika... ÇANAKKALE'DE ÖLDÜRÜLEN ŞÖFÖR ŞERİF EKER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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Son dakika... ÇANAKKALE'DE ÖLDÜRÜLEN ŞÖFÖR ŞERİF EKER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

15.07.2022 23:52

Son dakika haber... ÇANAKKALE'de çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan'ın şoförü Şerif Eker (46) Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı.

ÇANAKKALE'de çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan'ın şoförü Şerif Eker (46) Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker Gelibolu'nun Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde önceki gece bıçaklanarak öldürüldü. Ekiplerin çalışmasının ardından cenazeler Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cenazelerin otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edildi. Nazmi Arıkan'ın şoförü Şerif Eker'in cenazesi Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü'nde bulunan Selam Camii'ne getirildi. Abi Ahmet Eker ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenazeye Şerif Eker'in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şerif Eker Mahmut Şevket Paşa Köyü mezarlığında toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

Mahmut Şevket Paşa, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... ÇANAKKALE'DE ÖLDÜRÜLEN ŞÖFÖR ŞERİF EKER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... ÇANAKKALE'DE ÖLDÜRÜLEN ŞÖFÖR ŞERİF EKER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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