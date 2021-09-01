Son dakika haber! Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

- Çanakkale'de orman yangını: havadan ve karadan müdahale sürüyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları için havadan ve karadan müdahale başladı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyündeki orman yangınının bir ev inşaatında çalışan işçinin kaynak makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçramasıyla başladığı öne sürüldü. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nı aradı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler olay yerine sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.