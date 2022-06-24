Son dakika... Çanakkale'de orman yangını - Son Dakika
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Son dakika... Çanakkale'de orman yangını

24.06.2022 16:26

Son dakika habere göre Çanakkale'de orman yangını Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Çanakkale'de orman yangını

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Sofular köyünde saat 14.35'te gelen yangın ihbarının ardından İHA ve Baldağ Kulesi'nde yapılan incelemelerde dumanlar görüldü. Yangının çıktığı Sofular köyündeki ormanlık alana kara ve hava ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Yenice Orman İşletme Müdürlüğü, Balıklıçay Orman İşletme Şefliği 56 nolu bölmedeki yangına İlk müdahale saat 14.50'de yapıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına; havadan 2 helikopter, 4 arazöz, 3 hizmet aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 22 personel katıldı.

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Son dakika haberi... Çanakkale'de orman yangını Son dakika haberi... Çanakkale'de orman yangını Son Dakika | Bakan Kirişci: '(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz' Son Dakika | Bakan Kirişci: '(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz'
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Çanakkale'de orman yangını - Son Dakika

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