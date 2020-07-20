BAKANLIK: YANGINI KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, Çanakkale merkeze bağlı Kemalköy yakınlarında çıkan orman yangına ilk müdahalenin yapıldığı, yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü
, Çanakkale Orman İşletme Şefliği Kemalköy mevkisinde saat 14.20'de orman yangını meydana gelmiştir. Yangına saat 14.35'te ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Yangına, 1 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 130 söndürme işçisinin sevk edildiği belirtildi.
ANKARA, -